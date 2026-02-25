Tecnología

Así detectan si un smartphone fue alterado antes de llegar a sus manos: huella electromagnética

Un equipo de Estados Unidos creó un sistema que compara señales celulares con una base de datos y alerta si el hardware no coincide con modelos confiables

Por Europa Press
La técnica usa SIM especializadas y un emulador de estación base para “leer” la firma del hardware y detectar posibles manipulaciones.
La técnica usa SIM especializadas y un emulador de estación base para “leer” la firma del hardware y detectar posibles manipulaciones. (Canva/Stock)







