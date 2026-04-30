Ciencia

Para mayores de 60: la verdura rica en calcio y vitamina K recomendada

Conozca sus beneficios, cómo consumirlo y por qué gana protagonismo en una alimentación saludable después de los 60 años.

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Por La Nación / Argentina / GDA
Originario de China y parte de la familia de las crucíferas, el pak choi aporta nutrientes clave y bajo contenido calórico en la alimentación saludable.
Originario de China y parte de la familia de las crucíferas, el pak choi aporta nutrientes clave y bajo contenido calórico en la alimentación saludable. (Canva stock /Homydesign / Yana Gayvoronskaya)







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