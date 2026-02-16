Salud

La verdura rica en calcio y vitamina K que gana terreno y favorece la salud ósea

Originario de China, el pak choi aporta antioxidantes, calcio biodisponible y bajo índice glucémico; así puede incluirlo en su dieta

Por La Nación / Argentina / GDA
Esta crucífera combina calcio, vitamina K y bajo aporte calórico. Especialistas explican por qué beneficia huesos y metabolismo.
Esta crucífera combina calcio, vitamina K y bajo aporte calórico. Especialistas explican por qué beneficia huesos y metabolismo. (Canva/Canva)







