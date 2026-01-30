Pan de garbanzos sin harina y alto en proteína: receta fácil en tres pasos

El pan de garbanzos sin harina combina simplicidad y alto aporte proteico en una receta rápida, apta para quienes evitan el gluten.

El pan de garbanzos sin harina surge como una alternativa sencilla para quienes buscan reducir el consumo de gluten. Esta preparación utiliza pocos ingredientes, ofrece un perfil alto en proteína y se elabora en un proceso breve, ideal para acompañar las comidas diarias o resolver un tentempié de la tarde.

El gluten perdió aceptación en el ámbito gastronómico por los efectos que algunas personas asocian a su consumo, como hinchazón digestiva o dolor de cabeza crónico.

El pan tradicional contiene este componente. Por esa razón, recetas a base de leguminosas ganan espacio como opción práctica.

Pan de garbanzos: ligero y proteico

Esta versión no utiliza harina. Su base son los garbanzos cocidos, combinados con huevos y polvo para hornear. El resultado es un pan de textura suave y preparación simple.

Ingredientes

350 g de garbanzos cocidos

4 huevos

1 pizca de sal

1 cucharada de polvo para hornear

Paso a paso

1. Preparación de la masa: Licúe los garbanzos junto con los huevos hasta obtener una pasta suave. Agregue la sal y el polvo para hornear. Licúe nuevamente hasta integrar.

2. Cocción del pan: Engrase un molde tipo budinera o el recipiente de su preferencia. Vierta la mezcla y distribuya semillas en la superficie si lo desea. Lleve al horno precalentado a 180 °C. Retire cuando el pan esté cocido y deje enfriar antes de desmoldar.

Tiempos

Tiempo de cocción: 30 minutos

30 minutos Tiempo de elaboración: 40 minutos

