Ciencia

Pak choi: la verdura rica en calcio y vitamina K que expertos recomiendan para mayores de 60 años

Descubra por qué expertos lo recomiendan para fortalecer huesos y mejorar la alimentación después de los 60 años

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Por La Nación / Argentina / GDA
El pak choi destaca por su calcio, vitamina K y antioxidantes. Expertos señalan beneficios para huesos y metabolismo, sobre todo en adultos mayores.
El pak choi destaca por su calcio, vitamina K y antioxidantes. Expertos señalan beneficios para huesos y metabolismo, sobre todo en adultos mayores. (Canva stock /Yana Gayvoronskaya)







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