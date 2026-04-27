Ciencia

OMS, Unicef y Gavi protegen a 18,3 millones de menores con campaña masiva de vacunación

Organismos internacionales aplicaron más de 100 millones de dosis en 36 países para recuperar esquemas de vacunación interrumpidos por la crisis del covid-19

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Por Europa Press
La iniciativa Big Catch-Up aplicó 100 millones de dosis en países prioritarios. El programa busca fortalecer sistemas de salud en zonas vulnerables. (
La iniciativa Big Catch-Up aplicó 100 millones de dosis en países prioritarios. El programa busca fortalecer sistemas de salud en zonas vulnerables. ( (Canva stocks/Ivan S de Pexels / Karola G de Pexels)







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