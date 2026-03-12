Ciencia

Objeto cilíndrico en Marte despierta misterio tras imagen captada por rover Curiosity de la NASA

Un objeto cilíndrico detectado en Marte por el rover Curiosity de la NASA generó debate entre científicos. La imagen tomada en la Cratera Gale reavivó teorías sobre su origen

Por O Globo / Brasil / GDA
Una foto captada en Marte revela un extraño cilindro entre rocas. Científicos analizan si se trata de restos humanos o de una formación natural.
Una foto captada en Marte revela un extraño cilindro entre rocas. Científicos analizan si se trata de restos humanos o de una formación natural. (NASA/JPL-Caltech/MSSS/NASA/JPL-Caltech/MSSS)







