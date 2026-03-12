Objeto cilíndrico en Marte despierta misterio tras imagen captada por rover Curiosity de la NASA

Una foto captada en Marte revela un extraño cilindro entre rocas. Científicos analizan si se trata de restos humanos o de una formación natural.

Un objeto de forma cilíndrica registrado en imágenes del rover Curiosity de la NASA despertó interés entre científicos y usuarios de redes sociales. La fotografía muestra una estructura inusual sobre la superficie de Marte.

La imagen se captó el 7 de agosto de 2022 durante una exploración en la Cratera Gale. El robot Curiosity realizaba estudios en las laderas del Monte Sharp, una zona clave para analizar la geología del planeta rojo.

El objeto aparece dentro de una estrecha grieta entre rocas marcianas. Según estimaciones, mide cerca de 20 centímetros de longitud. Uno de sus extremos luce aparentemente plano. Ese detalle despertó curiosidad entre especialistas y observadores.

La fotografía volvió a circular con fuerza en redes sociales durante los últimos días. El interés creció luego de que el astrofísico Avi Loeb, profesor de la Universidad de Harvard, comentara el caso en una publicación digital.

Loeb explicó que el registro llegó a su conocimiento tras una observación inicial realizada por el investigador Rami Bar Ilan. Ambos analizaron la imagen difundida por el rover.

Imagen tomada por el rover Curiosity en la Cratera Gale muestra un objeto cilíndrico de 20 cm que llamó la atención de científicos y redes sociales. ( NASA/JPL-Caltech/MSSS/NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Posibles explicaciones del objeto

Según Loeb, la explicación más probable apunta a que el cilindro sea algún tipo de residuo humano. El científico planteó que podría tratarse de una pieza desprendida de equipos enviados a Marte durante misiones espaciales.

El astrofísico también mencionó otro fenómeno frecuente en la exploración del planeta rojo. En Marte, muchas formaciones rocosas pueden parecer objetos familiares para los humanos.

Ese efecto psicológico se conoce como pareidolia. Ocurre cuando el cerebro identifica patrones conocidos en formas aleatorias.

Hasta ahora, la NASA no emitió un pronunciamiento oficial sobre el objeto. Loeb indicó que una confirmación sobre su origen requeriría que el rover Curiosity se acerque nuevamente al sitio para examinar el material con mayor detalle.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.