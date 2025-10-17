Ciencia

¿Nuevo planeta en el sistema solar? Hallazgo podría cambiar lo que se sabe desde hace 170 años

Un estudio de la Universidad de Princeton identificó un posible planeta más allá de Neptuno; su gravedad alteraría la órbita de objetos en el Cinturón de Kuiper

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un planeta con órbita lejana y masa similar a la Tierra explicaría anomalías en cuerpos del Cinturón de Kuiper.
Un planeta con órbita lejana y masa similar a la Tierra explicaría anomalías en cuerpos del Cinturón de Kuiper. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGSistema SolarPlanetaPlanetas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.