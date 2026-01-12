Ciencia

Nuevo mapa 3D de la Isla de Pascua abre al mundo zonas restringidas de la isla habitada más aislada

Una recreación digital sin precedentes permite recorrer Rano Raraku desde cualquier lugar. El modelo revela detalles ocultos de los moai y documenta áreas que no pueden visitarse por razones de conservación

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores crearon el primer modelo 3D de Rano Raraku en la Isla de Pascua. El proyecto documenta talleres, técnicas y zonas cerradas al turismo.
Investigadores crearon el primer modelo 3D de Rano Raraku en la Isla de Pascua. El proyecto documenta talleres, técnicas y zonas cerradas al turismo. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCIsla de Pascuamapa
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.