Patrimonio

Resuelven misterio sobre origen de estatuas gigantes en Isla de Pascua

Arqueólogos revelan que la construcción de los ‘moai’ en la Isla de Pascua estaba vinculada a la búsqueda de agua potable

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Los moai de Rapa Nui se construyeron por la necesidad de acceder a agua potable, revelaron investigadores de la Universidad de Binghamton.
Las estatuas gigantes de Rapa Nui se construyeron por la necesidad de acceder a agua potable, revelaron investigadores de la Universidad de Binghamton. (Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaIsla de PascuaRapa NuiMoai
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.