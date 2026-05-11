Ciencia

Nuevo estudio: el azúcar de los jugos y el de los refrescos no tienen el mismo efecto en el cuerpo

Investigadores compararon bebidas con la misma cantidad de azúcar y encontraron diferencias en la respuesta de glucosa

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Por Jailine González Gómez
Un ensayo clínico analizó cómo reacciona el cuerpo al azúcar presente en jugos y bebidas azucaradas.
Un ensayo clínico analizó cómo reacciona el cuerpo al azúcar presente en jugos y bebidas azucaradas. (Canva stock/Mateusz Feliksik de Pexels/DONOT6 de Getty Images)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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