Científicos revelan cómo el cerebro usa el azúcar para consolidar la memoria

Investigadores descubrieron que un sensor cerebral de azúcar se activa tras aprender, incluso sin comida, y permite fijar recuerdos a largo plazo.

El cerebro no solo usa los alimentos como fuente de energía, también los emplea como señal para fijar recuerdos. Un estudio publicado en Nature identificó que un sensor interno de azúcar en el cerebro puede activarse tras una experiencia negativa y permitir la consolidación de memoria a largo plazo, incluso cuando no hay comida involucrada.

La investigación se realizó en la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster), un modelo común para estudiar procesos neuronales. El trabajo se centró en un tipo específico de neuronas que detectan fructosa, un azúcar que el organismo obtiene tanto de la dieta como del metabolismo de la glucosa. Estas neuronas, conocidas como Gr43a, funcionan como sensores internos de nutrientes.

Antes de este estudio, se sabía que estos sensores participan en la regulación del apetito y en la formación de recuerdos relacionados con la comida. Sin embargo, no estaba claro si también intervienen en otros tipos de memoria.

Para responder esa pregunta, los investigadores sometieron a las moscas a un aprendizaje aversivo: asociaron un olor con pequeñas descargas eléctricas. Después del entrenamiento, los insectos evitaban ese olor. Cuando la experiencia se repetía en sesiones separadas en el tiempo —lo que se conoce como aprendizaje espaciado—, se formaba una memoria de largo plazo que podía durar días.

El hallazgo central fue que, tras ese aprendizaje, el cerebro activa temporalmente el sensor de azúcar aunque el animal esté saciado. En condiciones normales, estas neuronas no responden cuando el organismo ya ha comido, porque están inhibidas. Sin embargo, el entrenamiento espaciado elimina esa inhibición por unas horas.

Ese cambio crea una ventana en la que las neuronas vuelven a detectar azúcar. Cuando el animal se alimenta después de aprender, el ingreso de azúcar activa estas células, lo que desencadena la consolidación del recuerdo.

El estudio también mostró que, si se bloquea la actividad de estas neuronas en ese periodo crítico, la memoria a largo plazo no se forma. En cambio, si se activan artificialmente, el recuerdo puede consolidarse incluso sin alimento.

Además, los investigadores observaron que este proceso depende específicamente de azúcares como la glucosa o la sacarosa, y no de otras fuentes de energía como las grasas. Esto indica que no se trata solo de energía disponible, sino de una señal metabólica concreta.

El mecanismo incluye una cadena de eventos neuronales. El aprendizaje reduce la actividad de otras neuronas que normalmente inhiben el sensor de azúcar. Este cambio coloca al cerebro en un estado similar al ayuno, aunque el organismo esté alimentado. Como resultado, se produce una respuesta que favorece tanto la ingesta de azúcar como la consolidación de memoria.

Este proceso también altera el comportamiento alimentario: las moscas muestran mayor preferencia por el azúcar después del entrenamiento. El estudio describe este fenómeno como una forma de “hambre no homeostática”, es decir, una señal interna que no responde a la necesidad energética, sino a un estado generado por el aprendizaje.

Los autores señalan que este mecanismo conecta la memoria con los sistemas metabólicos del cerebro y muestra que las señales internas de nutrientes pueden influir en procesos cognitivos más allá de la alimentación.