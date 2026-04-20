Ciencia

Científicos revelan cómo el cerebro usa el azúcar para consolidar la memoria

Un estudio muestra cómo el aprendizaje negativo usa señales internas de azúcar para consolidar memoria duradera

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Investigadores descubrieron que un sensor cerebral de azúcar se activa tras aprender, incluso sin comida, y permite fijar recuerdos a largo plazo.
Investigadores descubrieron que un sensor cerebral de azúcar se activa tras aprender, incluso sin comida, y permite fijar recuerdos a largo plazo. (Canva stock/Elena Nechaeva de Getty Images/Karola G de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGazúcarrecuerdosmemoria
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.