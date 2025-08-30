Ciencia

Nuevas técnicas de superresolución de microscopios muestran vida interior de células y podrían dar respuesta a enfermedades

Las técnicas avanzadas de microscopía óptica han alcanzado su madurez; y proporcionan a los científicos una nueva comprensión de la biología humana y de lo que falla cuando enfermamos

Por Katarina Zimmer / Knowable en Español
Composición de diferentes imágenes celulares con microscopios de super resolución.
Los potentes microscopios están ofreciendo nuevas vistas de los procesos celulares. Entre ellas se incluyen detalles de la replicación del ADN en una célula de ratón, que se muestra a la izquierda; el mecanismo de replicación de la célula aparece en verde, el ADN ya replicado es rojo y el ADN agrupado en cromatina es azul. En el centro, las fibras de actina del citoesqueleto de las células del tejido conectivo de un ratón se ven en amarillo; el ADN celular está teñido de azul. A la derecha se muestra una célula humana dividiéndose en dos; su material genético está marcado en rojo y el aparato fusiforme que separa las cromátidas hermanas está marcado en verde. (Lothar Schermelleh/Lothar Schermelleh)







Knowable en EspañolMicroscopiosCélulas

