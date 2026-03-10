Nuevas imágenes 3D revelan el estado actual del USS Monitor tras más de 160 años en el fondo del océano

Un escaneo submarino de alta resolución revela detalles inéditos del USS Monitor, hundido en 1862 y considerado clave en la historia naval.

Más de 160 años después de su hundimiento, el histórico USS Monitor vuelve a captar la atención de investigadores y del público. Nuevas imágenes tridimensionales de alta resolución muestran el estado actual del naufragio que descansa en el fondo del océano Atlántico.

Las visualizaciones se divulgaron este lunes. El material revela con gran precisión la estructura del barco que marcó un cambio en la ingeniería naval del siglo XIX.

Las imágenes se generaron mediante tecnología de sonar avanzado y vehículos subacuáticos autónomos. La misión estuvo a cargo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). El trabajo contó con la colaboración de la empresa de defensa Northrop Grumman.

Los datos obtenidos forman parte de una línea de tiempo digital interactiva. Esta plataforma muestra la evolución del buque desde su construcción hasta el estado actual de los restos en el fondo del océano.

Un barco que cambió la guerra naval

El USS Monitor descansa a unos 73 metros de profundidad cerca de la región de Outer Banks, frente a la costa de Carolina del Norte.

El barco se lanzó al mar en enero de 1862 en Greenpoint, Nueva York. Fue el primer prototipo de navío de guerra blindado de la Marina de Estados Unidos.

La nave se diseñó para enfrentar al CSS Virginia, embarcación de la Confederación. Ambos buques protagonizaron en marzo de 1862 la Batalla de Hampton Roads.

Este enfrentamiento se considera la primera gran batalla entre barcos blindados. El combate marcó un punto de inflexión en la guerra naval y cambió el desarrollo de los buques militares durante las décadas siguientes.

Hoy los restos del Monitor forman un arrecife artificial lleno de vida marina. Peces y diversas especies ocupan la estructura metálica del antiguo navío.

El arqueólogo marítimo Tane Casserley, del Monitor National Marine Sanctuary, indicó que las nuevas digitalizaciones muestran que el barco mantiene un estado de conservación notable.

El especialista explicó que el sitio es difícil de explorar debido a la profundidad. Las nuevas imágenes permiten observar detalles que antes resultaban inaccesibles para los buzos.

Escaneos con sonar avanzado muestran cómo luce hoy el USS Monitor, el primer buque blindado de la Marina de Estados Unidos. (NOAA/Northrop Grumman)

Un hundimiento durante una tormenta

El USS Monitor se hundió la víspera de Año Nuevo de 1862 durante una fuerte tormenta cerca del Cabo Hatteras.

En el barco viajaban 63 tripulantes. Un total de 47 marineros sobrevivieron, mientras 16 perdieron la vida.

El naufragio permaneció perdido durante más de un siglo. Investigadores localizaron el sitio en 1973.

Posteriormente, la NOAA declaró el área como el primer santuario marino nacional de Estados Unidos. Esta decisión impulsó la protección del patrimonio marítimo del país.

