Nuevas imágenes 3D revelan el estado actual del USS Monitor tras más de 160 años en el fondo del océano

Descubra cómo luce hoy el histórico naufragio tras más de 160 años en el fondo del Atlántico

Por O Globo / Brasil / GDA
Un escaneo submarino de alta resolución revela detalles inéditos del USS Monitor, hundido en 1862 y considerado clave en la historia naval.
Un escaneo submarino de alta resolución revela detalles inéditos del USS Monitor, hundido en 1862 y considerado clave en la historia naval. (NOAA /Northrop Grumman)







