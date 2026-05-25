Nueva erupción submarina en el mar de Bismarck genera expectativa por posible formación de isla

Una erupción submarina en el mar de Bismarck es monitoreada por científicos y satélites de varias agencias espaciales.

La detección de una erupción submarina en el mar de Bismarck, al norte de Papúa Nueva Guinea, mantiene bajo monitoreo a volcanólogos y agencias espaciales internacionales desde el 8 de mayo de 2026, cuando satélites y sismómetros registraron señales de actividad volcánica en la zona.

La erupción ocurre en la cresta Titan Ridge, aproximadamente 16 kilómetros al sureste del sitio donde se registró otra erupción submarina en 1972. Sin embargo, los científicos todavía no tienen claridad sobre cuál estructura volcánica específica está activa ni sobre la profundidad original del conducto eruptivo.

La actividad inició con un enjambre de pequeños terremotos detectados. Posteriormente, satélites Aqua y Terra de la NASA captaron columnas blancas ricas en vapor que ascendían hacia la atmósfera. El satélite PACE también identificó agua descolorida y alterada alrededor del punto de erupción.

Imágenes obtenidas el 10 y 11 de mayo por los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea y Landsat 9 de la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos mostraron actividad cerca de la superficie marina. Además, el sistema VIIRS del satélite Suomi NPP detectó anomalías térmicas que abarcan cerca de siete kilómetros cuadrados.

Según Simon Carn, vulcanólogo de Michigan Tech, la presencia de múltiples anomalías térmicas indica que existe gran cantidad de material caliente cerca de la superficie. El especialista señaló que esto sugiere una ventilación eruptiva mucho más superficial de lo que indican los mapas batimétricos disponibles, que muestran profundidades de varios cientos de metros.

Las imágenes satelitales también muestran amplias zonas de agua descolorida, emisiones de vapor y ceniza, así como balsas de piedra pómez flotando en largas franjas sobre las corrientes marinas.

Jim Garvin, científico jefe del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, afirmó que los investigadores esperan determinar si la actividad dará origen a una nueva isla. El especialista indicó que este tipo de procesos rara vez puede observarse en tiempo real mediante satélites.

Los científicos consideran varias posibilidades sobre la evolución de la erupción. Entre ellas figuran la formación de un cono volcánico duradero, el colapso rápido de la estructura emergente o un aumento de explosividad si el agua marina entra en contacto con magma superficial.

Hasta ahora, la actividad ha sido menos explosiva que las erupciones submarinas registradas en Hunga Tonga-Hunga Ha’apai en 2022 y Fukutoku-Okanoba en 2021. Carn explicó que el fenómeno parece estar asociado con una dorsal volcánica cercana a una falla transformante y a un centro de expansión de arco posterior, ambientes vinculados con erupciones menos explosivas.

La duración de la actividad todavía es incierta. La erupción registrada en esta región en 1972 duró cuatro días, mientras que otra ocurrida en el estrecho de St. Andrew en 1957 se prolongó durante casi cuatro años.

Garvin informó que analizará datos de radar del satélite NISAR, desarrollado por la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India, así como información de la misión canadiense RADARSAT, para monitorear posibles cambios en la superficie y la evolución de cualquier nueva masa terrestre.