Ciencia

Nueva erupción submarina en el mar de Bismarck genera expectativa por posible formación de isla

Satélites detectaron columnas de vapor, ceniza y balsas de piedra pómez tras actividad volcánica al norte de Papúa Nueva Guinea

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Por Jailine González Gómez
Una erupción submarina en el mar de Bismarck es monitoreada por científicos y satélites de varias agencias espaciales.
Una erupción submarina en el mar de Bismarck es monitoreada por científicos y satélites de varias agencias espaciales. (Michala Garrison/NASA Earth Observatory)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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