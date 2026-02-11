Ciencia

Núcleo de la Tierra podría contener hasta 45 veces más hidrógeno que los océanos, revela estudio

Experimentos a 4.830°C y 111 gigapascales revelan que el hidrógeno se incorporó al planeta desde su formación hace 4.500 millones de años

Por O Globo / Brasil / GDA
Simulaciones extremas indican que el núcleo terrestre guarda hidrógeno equivalente a hasta 45 océanos y replantean el origen del agua.
Simulaciones extremas indican que el núcleo terrestre guarda hidrógeno equivalente a hasta 45 océanos y replantean el origen del agua.







