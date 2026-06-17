Ciencia

¡No tire los garrafones de plástico! Descubra ideas prácticas para reutilizarlos en su hogar y jardín

Macetas, jardines verticales, organizadores y dispensadores para mascotas figuran entre las opciones para darles una segunda vida

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Por El Universal / México / GDA
Los garrafones de plástico pueden transformarse en objetos útiles que favorecen el reciclaje y reducen la cantidad de desechos.
Los garrafones de plástico pueden transformarse en objetos útiles que favorecen el reciclaje y reducen la cantidad de desechos. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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