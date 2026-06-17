¡No tire los garrafones de plástico! Descubra ideas prácticas para reutilizarlos en su hogar y jardín

Los garrafones de plástico pueden transformarse en objetos útiles que favorecen el reciclaje y reducen la cantidad de desechos.

Los garrafones de plástico pueden convertirse en herramientas útiles para el hogar, el jardín y el cuidado de las mascotas. Su material resistente permite reutilizarlos en distintos proyectos de reciclaje que ayudan a reducir la generación de residuos y prolongan la vida útil de estos envases.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entidad del Gobierno de México encargada de la política ambiental, señala en sus guías de sustentabilidad que reutilizar envases plásticos de alta densidad figura entre las acciones más efectivas para disminuir la acumulación de basura en los entornos urbanos.

La institución explica que extender la vida útil de estos recipientes evita que terminen en depósitos de desechos. Además, permite transformarlos en objetos de uso cotidiano mediante procesos manuales sencillos.

Cómo convertir garrafones en macetas y accesorios para el jardín

El plástico PET resiste las condiciones exteriores y soporta la exposición al sol. Estas características facilitan su reutilización en espacios verdes.

Macetas clásicas

Para fabricar una maceta, es necesario cortar la parte superior del garrafón. Luego se deben realizar pequeños agujeros en la base para favorecer el drenaje del agua.

El exterior puede decorarse con pintura en aerosol o con hilo de yute para darle una apariencia más atractiva.

Los garrafones de plástico pueden transformarse en objetos útiles que favorecen el reciclaje y reducen la cantidad de desechos. (ChatGPT/Generada con IA)

Jardín vertical

Otra opción consiste en crear un jardín vertical. Para ello se cortan rectángulos en uno de los lados del envase.

Después se coloca el garrafón en posición horizontal sobre una pared. El siguiente paso consiste en agregar tierra fértil y sujetarlo con cuerdas resistentes.

Regadera casera

También es posible fabricar una regadera. El procedimiento requiere hacer varios agujeros pequeños en la tapa con ayuda de un clavo caliente.

Una vez lleno de agua, el recipiente funciona como una regadera manual para las plantas.

Opciones para organizar el hogar y ayudar a las mascotas

La manija integrada de los garrafones facilita la creación de recipientes funcionales para distintas tareas domésticas.

Organizador de limpieza

Al cortar la parte superior del envase, el asa permite utilizarlo como una canasta práctica.

Este contenedor resulta útil para almacenar productos de limpieza, pinzas para ropa o herramientas.

Contenedores para la alacena

La mitad inferior del garrafón puede convertirse en una caja organizadora abierta.

Estos recipientes sirven para guardar alimentos secos o utensilios de cocina y ayudan a mantener el orden en la alacena.

Dispensador de croquetas

Los garrafones también pueden adaptarse para el cuidado de las mascotas.

La idea consiste en cortar una abertura amplia en la parte inferior del envase e incorporar un pequeño tubo de PVC como salida. De esta forma se obtiene un dispensador de croquetas de funcionamiento sencillo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.