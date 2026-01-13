No son lo mismo: las diferencias entre iberoamericano, hispanoamericano, latinoamericano y panamericano

Los términos hispanoamericano, iberoamericano, latinoamericano y panamericano se diferencian por idioma, historia y alcance geográfico en América.

Aunque suelen usarse como sinónimos, iberoamericano, hispanoamericano, latinoamericano y panamericano no abarcan los mismos países. Cada término responde a criterios distintos de idioma, historia y geografía, por lo que su uso incorrecto genera confusión.

La diferencia entre estos conceptos fue explicada de forma didáctica por Gabriel Paizy, profesor y exdecano de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón, en Puerto Rico, a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué significa hispanoamericano?

El término hispanoamericano se refiere a las personas nacidas en América cuyo idioma oficial es el español. Este grupo incluye 19 países del continente americano, desde México hasta Argentina, además de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico en el Caribe.

¿Qué países forman parte de Iberoamérica?

Según la Real Academia Española, Iberoamérica es el conjunto de países de América que formaron parte de los reinos de España y Portugal.

Esto incluye a todos los países hispanohablantes del continente y también a Brasil, donde el idioma oficial es el portugués. El concepto responde a una relación histórica y cultural vinculada con la península ibérica.

¿Qué abarca el concepto de Latinoamérica?

El término Latinoamérica se popularizó en el siglo XIX, impulsado por intelectuales y políticos franceses como Michel Chevalier, quien defendía la idea de una herencia cultural latina en América.

Un latinoamericano es una persona nacida en América cuyo idioma oficial proviene del latín. Esto incluye el español, el portugués y el francés.

Además de los países hispanoamericanos, el concepto incorpora a Brasil, así como a Haití, Guadalupe y Martinica, donde se habla francés.

El término fue retomado en 1856 por el chileno Francisco Bilbao y por el colombiano José María Torres, quienes residían en Francia y lo difundieron en sus escritos.

¿Qué significa panamericano?

El concepto panamericano es el más amplio. Abarca todos los países del continente americano, sin importar el idioma oficial.

Incluye naciones de habla española, portuguesa, inglesa y francesa, desde Canadá hasta Argentina, así como las islas del Caribe. Este criterio explica el nombre de los Juegos Panamericanos, que reúnen a países de todo el continente.

