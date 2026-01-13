Ciencia

No son lo mismo: las diferencias entre iberoamericano, hispanoamericano, latinoamericano y panamericano

Iberoamericano, hispanoamericano, latinoamericano y panamericano no son sinónimos. Cada término define países distintos según idioma, historia y geografía en América

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Los términos hispanoamericano, iberoamericano, latinoamericano y panamericano se diferencian por idioma, historia y alcance geográfico en América.
Los términos hispanoamericano, iberoamericano, latinoamericano y panamericano se diferencian por idioma, historia y alcance geográfico en América. (Canva/Canva)







El Tiempo / Colombia / GDA

