No eran mamuts en Alaska, sino ballenas prehistóricas: la explicación de este hallazgo

Un estudio científico reveló que fósiles atribuidos a mamuts y hallados en el interior de Alaska pertenecían a ballenas prehistóricas, lo que corrigió un error de más de 70 años

Por La Nación / Argentina / GDA
Investigadores corrigieron una identificación histórica y confirmaron que restos hallados en Alaska correspondían a ballenas prehistóricas, no a mamuts. (Imagen con fines ilustrativos)
Investigadores corrigieron una identificación histórica y confirmaron que restos hallados en Alaska correspondían a ballenas prehistóricas, no a mamuts. (Imagen con fines ilustrativos) ( Canva /Canva)







