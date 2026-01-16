Ni químicos ni esfuerzo: el truco con vinagre para limpiar la puerta del microondas

Un método casero con vapor y dos ingredientes comunes permite limpiar la puerta del microondas, eliminar grasa y mantener el electrodoméstico en buen estado.

La puerta del microondas acumula grasa, vapor y restos de comida con el uso diario. El vidrio y los bordes suelen ser las zonas más afectadas. Esta suciedad se vuelve difícil de retirar cuando no se atiende a tiempo.

La limpieza profunda del hogar suele postergarse por falta de tiempo o por la complejidad de algunos electrodomésticos. El microondas figura entre los más utilizados en la cocina. También está entre los que reciben menos atención.

No resulta necesario usar limpiadores químicos ni aplicar esfuerzo excesivo. Existen métodos caseros que aprovechan el vapor para aflojar la suciedad. Estos métodos emplean ingredientes comunes que suelen estar en cualquier hogar.

El sitio especializado en limpieza y organización del hogar Cleanipedia indica que estas técnicas son eficaces. Además, ayudan a prolongar la vida útil del electrodoméstico.

Método con vinagre y agua para limpiar la puerta del microondas

Este procedimiento destaca por su efectividad para remover grasa y neutralizar olores.

Ingredientes necesarios:

una taza de agua

una o dos cucharadas de vinagre blanco

un recipiente apto para microondas

un paño de microfibra o una esponja suave

Paso a paso:

Primero, mezcle el agua con el vinagre en el recipiente. Colóquelo dentro del microondas. Caliente a máxima potencia entre tres y cinco minutos.

Luego, deje el recipiente dentro con la puerta cerrada durante unos minutos adicionales. El vapor actúa sobre la suciedad adherida.

Después, retire el recipiente con cuidado. Pase un paño húmedo por la puerta. Limpie tanto la parte interna como la externa.

La grasa y las manchas se desprenden con facilidad. No se requiere frotar. Finalmente, seque la superficie con un paño limpio para evitar marcas.

Alternativa con limón y cuidados básicos del microondas

El limón funciona como alternativa para quienes prefieren evitar el olor del vinagre. Llene un recipiente con agua. Exprima uno o dos limones. Agregue las cáscaras.

El proceso de calentado y reposo es el mismo. Este método deja un aroma fresco en el interior del aparato.

La limpieza funciona gracias al vapor, que ablanda los restos incrustados. Esto permite retirarlos sin dañar el vidrio. El vinagre y el limón poseen propiedades desinfectantes que contribuyen a una limpieza más higiénica.

Se recomienda evitar esponjas metálicas o productos abrasivos. Estos pueden rayar el vidrio o dañar los bordes. También conviene limpiar la puerta con el microondas desenchufado para reducir riesgos eléctricos.

Lo ideal es realizar esta limpieza una vez por semana o cuando se detecten salpicaduras visibles. Así se evita la acumulación de suciedad y se mantiene el microondas en buenas condiciones por más tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.