Ciencia

¿Sirve mezclar vinagre, agua, jabón y bicarbonato para limpiar grasa? Esto dice un experto

Una fórmula viral con ingredientes comunes no logra eliminar la grasa, según el análisis químico de un especialista

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Un experto en química desmonta la efectividad de una mezcla casera para limpiar grasa que se viralizó en redes.
Un experto en química desmonta la efectividad de una mezcla casera para limpiar grasa que se viralizó en redes. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaLimpieza
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.