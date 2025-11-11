¿Sirve mezclar vinagre, agua, jabón y bicarbonato para limpiar grasa? Esto dice un experto

Un experto en química desmonta la efectividad de una mezcla casera para limpiar grasa que se viralizó en redes.

Una fórmula que se ha popularizado en redes sociales promete eliminar la grasa del hogar usando vinagre, agua, bicarbonato y jabón para platos. Aunque parece una alternativa natural y económica, un especialista en química advirtió que esta mezcla no solo es ineficaz, sino contraproducente.

El ingeniero químico Diego Fernández, quien divulga contenido científico en plataformas digitales, analizó esta preparación en un video. Mostró cómo se elabora la mezcla con una taza de vinagre, una taza de agua, un chorro de jabón para platos y, en algunos casos, dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

Según explicó, esta fórmula se ha compartido ampliamente como una solución casera para combatir la grasa, sin embargo, desde el punto de vista químico, carece de fundamento.

El problema químico detrás de la mezcla

Fernández detalló que el jabón para platos actúa mejor en ambientes neutros o ligeramente alcalinos. Al añadir vinagre, que es un ácido, se altera el pH y se reduce la capacidad del jabón para eliminar grasa.

Si además se agrega bicarbonato de sodio, que es una sustancia básica, se neutraliza el vinagre y el resultado final es una solución inestable sin efectos reales sobre la grasa.

A pesar de que la mezcla puede generar una espuma efervescente al combinar vinagre y bicarbonato, esa reacción no potencia el poder de limpieza. Por el contrario, inutiliza ambos ingredientes.

El experto concluyó que esta combinación no solo no mejora la limpieza, sino que representa una pérdida de tiempo, pues no tiene el poder desengrasante que prometen sus promotores.

Lo que sí funciona

Los productos desengrasantes disponibles en supermercados cuentan con formulaciones que combinan tensioactivos, solventes y agentes alcalinos. Estas sustancias han sido desarrolladas específicamente para romper y eliminar residuos grasos de forma eficaz y segura.

Aunque es comprensible buscar opciones caseras por razones económicas o ambientales, Fernández recomendó utilizar productos diseñados para esta tarea y seguir las instrucciones del fabricante para evitar riesgos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.