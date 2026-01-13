Ciencia

Naufragio vikingo de hace 600 años resulta ser el mayor barco mercante medieval hallado hasta hoy

El navío Svælget 2, hallado en el estrecho de Øresund, destaca por su tamaño récord y su notable estado de conservación tras seis siglos bajo el mar

Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos daneses identificaron el mayor barco mercante medieval conocido, un naufragio de 600 años que aporta nuevas claves sobre el comercio del norte de Europa.
Arqueólogos daneses identificaron el mayor barco mercante medieval conocido, un naufragio de 600 años que aporta nuevas claves sobre el comercio del norte de Europa. (Museo de Barcos Vikingos/Museo de Barcos Vikingos)







