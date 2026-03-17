Ciencia

NASA vigilará el Sol en tiempo real para proteger a la tripulación de Artemis II

La misión rodeará la Luna durante 10 días y operará fuera del campo magnético de la Tierra

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Por Jailine González Gómez
Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Hammock Koch, junto con el astronauta de la CSA Jeremy Hansen, fueron presentados el lunes 3 de abril como los cuatro astronautas que se aventurarán a dar la vuelta a la Luna en la misión Artemis II, la primera misión tripulada en el marco del programa Artemis de la NASA destinado a establecer una presencia a largo plazo en la Luna con fines científicos y de exploración. Las asignaciones de la tripulación son las siguientes: comandante Reid Wiseman, piloto Victor Glover, especialista de misión 1 Christina Koch y especialista de misión 2 Jeremy Hansen.
NASA y NOAA monitorearán el clima espacial para reducir el riesgo de radiación en Artemis II. (James Blair/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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