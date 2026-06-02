NASA revela nuevos detalles del meteorito que sacudió el noreste de Estados Unidos y explicó el misterioso estruendo

Miles de personas confundieron el fenómeno con un terremoto. La NASA confirmó que un meteorito causó el estruendo y los temblores.

Un meteorito de 1,52 metros de diámetro y una masa similar a la de un elefante provocó el fuerte doble estruendo que alarmó a miles de personas en el noreste de Estados Unidos el sábado. La NASA divulgó nuevos datos que permitieron reconstruir con mayor precisión el fenómeno que generó especulaciones en redes sociales y cientos de reportes ciudadanos.

La agencia espacial confirmó que el objeto ingresó a la atmósfera terrestre sobre el noreste estadounidense y se desintegró a gran altura. El evento causó vibraciones en viviendas y sacudió ventanas en sectores de Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire.

Durante varias horas, residentes intentaron identificar el origen de la explosión. En redes sociales se multiplicaron consultas de personas que afirmaban haber escuchado un fuerte estruendo o sentido temblores que parecían provenir del cielo.

Según la reconstrucción de la NASA, el meteorito medía aproximadamente 1,52 metros de ancho, una dimensión superior a las estimaciones iniciales. Además, entró a la atmósfera a cerca de 67.600 kilómetros por hora.

El objeto recorrió unos 41,8 kilómetros antes de fragmentarse. Sus restos terminaron en Cape Cod Bay, ubicada en el sudeste de Massachusetts.

La NASA indicó que el cuerpo estaba compuesto por material natural. Por esa razón, descartó que se tratara de un satélite o de desechos espaciales.

Los científicos calcularon que la explosión liberó una energía equivalente a 230 toneladas de TNT. Esa magnitud ayuda a explicar por qué tantas personas escucharon el estallido y percibieron vibraciones dentro de sus viviendas.

La agencia recordó que este tipo de fenómenos ocurre con relativa frecuencia. Sin embargo, muchos pasan desapercibidos porque suceden sobre océanos o zonas poco pobladas.

Antes de que surgiera una explicación oficial, las hipótesis se multiplicaron entre los residentes afectados.

Algunas personas creyeron que se trataba de un terremoto. Otras pensaron que un árbol había caído sobre sus viviendas debido a las condiciones ventosas registradas durante la jornada.

A meteor exploded off the coast of Massachusetts, causing a loud boom to be heard throughout the state and as far as Rhode Island on Saturday.



According to preliminary reports submitted to the American Meteor Society, dozens of people across the Northeast reported seeing the… pic.twitter.com/rjxip8Prqq — CBS News (@CBSNews) May 30, 2026

También surgieron teorías más llamativas. Varios usuarios señalaron que sus perros reaccionaron con nerviosismo tras escuchar el estruendo. Incluso, al menos una persona planteó en redes sociales una posible relación con extraterrestres.

Uno de los testimonios más comentados provino de un vecino de Peabody, Massachusetts. El residente explicó que inicialmente atribuyó el ruido a la caída de un árbol de gran tamaño sobre su vivienda. Sin embargo, al salir de su casa encontró a varios vecinos en la calle con la misma inquietud.

La confusión también llegó a organismos oficiales. Numerosas personas enviaron reportes al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mediante el sistema “¿Lo sintió?”, utilizado habitualmente para registrar movimientos sísmicos percibidos por la población.

La cantidad de reportes llevó al organismo a habilitar una página específica para documentar el evento.

No obstante, los sismógrafos del USGS no detectaron ningún terremoto. Esa ausencia de registros confirmó que las vibraciones reportadas por los residentes no tuvieron origen sísmico.

La explicación apuntó a la explosión atmosférica del meteorito, responsable del estruendo que se escuchó en una amplia zona del noreste estadounidense.

Por su parte, la Sociedad Americana de Meteoros recibió decenas de reportes desde una extensa región que abarcó desde Delaware hasta Montreal, en Canadá.

Algunos testigos escucharon el doble estallido. Otros sintieron vibraciones en el suelo. Varias personas también lograron observar la brillante bola de fuego que cruzó el cielo antes de desaparecer.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.