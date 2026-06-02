Ciencia

NASA revela nuevos detalles del meteorito que sacudió el noreste de Estados Unidos y explicó el misterioso estruendo

El objeto se desintegró sobre el noreste estadounidense tras recorrer 41,8 kilómetros y generó cientos de reportes por vibraciones y explosiones.

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Residentes de varios estados reportaron fuertes explosiones y vibraciones tras la desintegración de un meteoro sobre Massachusetts.
Miles de personas confundieron el fenómeno con un terremoto. La NASA confirmó que un meteorito causó el estruendo y los temblores. (Daniel Wilcox /NOAA Satellite and Information Service)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMeteoroMeteoritoEstados UnidosNASA
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.