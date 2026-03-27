Ciencia

NASA revela imágenes inéditas de Saturno con un nivel de detalle nunca visto

La NASA publica imágenes inéditas de Saturno con ayuda del James Webb y Hubble. El material revela detalles nunca vistos de su atmósfera, anillos y lunas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Nuevas imágenes de Saturno muestran tormentas, anillos y lunas con un nivel de detalle sin precedentes gracias a tecnología combinada.
Nuevas imágenes de Saturno muestran tormentas, anillos y lunas con un nivel de detalle sin precedentes gracias a tecnología combinada. (Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)/NASA, ESA, CSA, STScI)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCNASAJames WebbHubbleSaturno
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.