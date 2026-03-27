NASA revela imágenes inéditas de Saturno con un nivel de detalle nunca visto

Nuevas imágenes de Saturno muestran tormentas, anillos y lunas con un nivel de detalle sin precedentes gracias a tecnología combinada.

La NASA divulgó este miércoles 25 el conjunto más detallado de imágenes de Saturno. El material surge de la combinación de datos del Telescopio Espacial James Webb y del Telescopio Espacial Hubble. Esta unión permite observar el planeta con una profundidad sin precedentes.

El Hubble capta luz visible. Esta es la misma que perciben los ojos humanos. Por eso muestra a Saturno con tonos amarillos y azules. En cambio, el James Webb observa en infrarrojo. Esta tecnología detecta calor y atraviesa capas densas de nubes.

Esta diferencia permite estudiar distintas zonas del planeta. El Webb analiza el interior de la atmósfera, mientras el Hubble registra la superficie visible. Al integrar ambos datos, los científicos logran una visión por capas. Este método funciona como un mapa tridimensional del planeta.

Fenómenos en la atmósfera

Las imágenes evidencian una atmósfera activa. Saturno presenta vientos intensos, tormentas y corrientes que pueden durar años. Destaca la llamada “onda en cinta”. Este flujo recorre el hemisferio norte con gran velocidad.

Este tipo de corriente también existe en la Tierra. Sin embargo, en Saturno es más fuerte y estable. Además, los registros muestran restos de una tormenta ocurrida entre 2010 y 2012. También aparecen nuevos sistemas en el hemisferio sur.

Otro hallazgo relevante es el color verdoso en los polos. Esta tonalidad puede explicarse por dos factores. El primero es la presencia de aerosoles. Estas son partículas finas suspendidas en la atmósfera. El segundo es la actividad auroral. Este fenómeno ocurre cuando partículas energéticas interactúan con el campo magnético.

Anillos y lunas con mayor precisión

Los anillos de Saturno destacan con gran claridad. Están compuestos en su mayoría por hielo de agua. Este material refleja con intensidad la luz solar. Por eso brillan más en imágenes infrarrojas.

La comparación entre ambos telescopios permite ver detalles finos. Aparecen divisiones, ondulaciones y zonas densas. Estos elementos ayudan a entender la formación y evolución de los anillos.

Las imágenes también incluyen varias lunas. Entre ellas figuran Janus, Dione, Encélado y Mimas. En una toma del Hubble se observa la sombra de Mimas sobre el planeta. Este detalle confirma la precisión del registro.

La combinación de dos telescopios espaciales permite explorar Saturno en distintas capas y descubrir fenómenos ocultos durante décadas. (Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)/NASA, ESA, CSA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael Wong (UC Berkeley))

Avance científico sin precedentes

El avance científico resulta significativo. El Hubble ha observado Saturno durante décadas mediante programas como OPAL. Este sistema monitorea cambios en la atmósfera cada año.

El Webb aporta una visión profunda gracias al infrarrojo. La combinación de ambos telescopios, separados por más de 30 años de desarrollo, permite un nivel de análisis sin precedentes.

En los próximos años, los científicos esperan nuevos hallazgos. El cambio de estaciones en Saturno abrirá nuevas oportunidades de observación. Sin embargo, algunos fenómenos podrían desaparecer de forma temporal. Uno de ellos es el patrón hexagonal del polo norte, que quedará oculto durante un invierno de cerca de 15 años.

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