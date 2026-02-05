Ciencia

Febrero oculta a Saturno: el planeta deja de verse al atardecer; consulte el calendario

En este mes se transforma el cielo nocturno con la despedida de Saturno al atardecer, un eclipse visible desde el extremo sur y noches ideales para observar a Júpiter y la Luna. Consulte las fechas clave

Por O Globo / Brasil / GDA
Saturno desaparece del cielo de la tarde en febrero. Júpiter sigue visible casi toda la noche y el mes incluye un eclipse anular y eventos lunares.
Saturno desaparece del cielo de la tarde en febrero. Júpiter sigue visible casi toda la noche y el mes incluye un eclipse anular y eventos lunares. (Canva /Canva)







