Febrero oculta a Saturno: el planeta deja de verse al atardecer; consulte el calendario

Saturno desaparece del cielo de la tarde en febrero. Júpiter sigue visible casi toda la noche y el mes incluye un eclipse anular y eventos lunares.

El mes de febrero, el más corto del año, marca la desaparición de Saturno del cielo de la tarde. El planeta de los anillos deja de ser visible hacia el final del mes al perderse en el resplandor del Sol. El calendario astronómico trae otros fenómenos destacados para la observación.

La despedida de Saturno ocurre en el cielo vespertino. Durante los últimos días del mes, el planeta ya no logra distinguirse tras la puesta del Sol. Este evento cierra una etapa de observación para uno de los cuerpos más llamativos del Sistema Solar.

En contraste, Júpiter mantiene un protagonismo notable. El planeta más grande del Sistema Solar permanece visible durante casi toda la noche. Esta condición ofrece una buena oportunidad para la observación con telescopio de su disco y de sus principales lunas.

Principales eventos astronómicos de febrero

11 – Encuentro en Escorpio: Durante la madrugada, la Luna menguante se ubica en la constelación de Escorpio. El satélite natural aparece muy cerca de Antares, la estrella más brillante de ese sector del cielo. El acercamiento resulta visible alrededor de la 1 a. m..

17 – Eclipse anular de Sol: Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se ubica frente al Sol. En este caso, la Luna se encuentra a mayor distancia y no cubre por completo el disco solar. El fenómeno genera la imagen de un anillo de fuego en el cielo. El evento solo resulta visible desde la Antártida.

19 – Mejor momento para observar Mercurio: Mercurio es el planeta más difícil de observar a simple vista debido a su cercanía con el Sol. La mejor oportunidad se presenta durante su elongación máxima, cuando se separa más de nuestra estrella. La recomendación es observar el horizonte oeste antes del atardecer.

23 – La Luna junto a las Pléyades: El cúmulo estelar de las Pléyades destaca como uno de los más atractivos del firmamento y se puede observar a simple vista. Esa noche, la Luna creciente se ubica junto al cúmulo, lo que ofrece un espectáculo astronómico fácil de identificar.

