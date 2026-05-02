Ciencia

NASA revela el papel de las diminutas partículas que influyen en la química de la atmósfera

Estudio detalla cómo las partículas microscópicas en la estratósfera tienen un papel clave en la química atmosférica y en procesos que afectan el ozono

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Por Silvia Ureña Corrales
Científicos hallaron que partículas nanométricas influyen más de lo previsto en la química del aire y en procesos ligados al ozono.
Científicos hallaron que partículas nanométricas influyen más de lo previsto en la química del aire y en procesos ligados al ozono. El equipo utilizó el avión de gran altitud WB-57. (Nic Beres, University of Vienna/Nic Beres, University of Vienna)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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