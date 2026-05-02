NASA revela el papel de las diminutas partículas que influyen en la química de la atmósfera

Científicos hallaron que partículas nanométricas influyen más de lo previsto en la química del aire y en procesos ligados al ozono. El equipo utilizó el avión de gran altitud WB-57.

Un estudio liderado por científicos de la NASA y la NOAA identificó que partículas microscópicas en la estratosfera baja tienen un impacto mayor al esperado en la química atmosférica. La investigación se publicó el 23 de abril pasado en la revista Science.

El análisis se basó en mediciones realizadas en el 2023 durante una misión científica de la NOAA. El equipo utilizó el avión de gran altitud WB-57 de la NASA, capaz de recolectar muestras de aire a unos 19 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Los instrumentos a bordo permitieron estudiar partículas demasiado pequeñas para ser analizadas con precisión por satélites o globos. Estas mediciones ofrecieron datos sobre su tamaño y composición.

El estudio determinó que las partículas de 150 nanómetros o menos representan la mayor parte del área superficial de los aerosoles en la estratósfera baja. Para dimensionar su tamaño, se requiere de cerca de 500 de estas partículas para igualar el grosor de un cabello humano.

Estas partículas cumplen una función clave en la química atmosférica. Muchas reacciones químicas, incluidas las que afectan al ozono, ocurren en la superficie de estos elementos diminutos.

Los investigadores identificaron dos fuentes principales. Una proviene de emisiones de carbono de la vegetación y los océanos, que ascienden desde la superficie terrestre hasta la estratósfera. La otra fuente corresponde a partículas de azufre que se forman a partir de material de meteoros que ingresan a la atmósfera.

En algunas regiones, las superficies de estas partículas representan cerca del 90% del área disponible para reacciones químicas. Este dato sugiere una presencia aún mayor si se considera que las partículas más grandes poseen más superficie individual.

Los modelos actuales de química atmosférica no incluyen de forma completa el impacto de estas partículas. La dificultad para caracterizarlas limitó su incorporación en simulaciones científicas.

Los expertos indicaron que mejorar estos modelos resulta clave para comprender con mayor precisión el comportamiento de la atmósfera terrestre.