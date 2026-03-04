Tecnología

Internet estratosférico: la tecnología que busca llevar conexión a todo el planeta y competir con Starlink

El Internet estratosférico busca llevar conexión a regiones sin cobertura mediante drones y dirigibles que operan a más de 19 km de altura

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Drones solares y dirigibles de gran altitud prometen ofrecer internet desde la estratósfera y ampliar la cobertura mundial.
Drones solares y dirigibles de gran altitud prometen ofrecer internet desde la estratósfera y ampliar la cobertura mundial. (Canva stock /Stnazkul de Getty Images Pro / Karola G de Pexels)







