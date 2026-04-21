Ciencia

NASA publica fondos de pantalla de la misión Artemis II: ¿Cómo descargarlos de manera gratuita?

La agencia publicó 17 imágenes oficiales optimizadas para celulares y de libre uso

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Por Jailine González Gómez
El cráter Orientale y sus anillos concéntricos quedan registrados en detalle por Artemis II; en la imagen destacan dos formaciones que la tripulación propuso nombrar “Integrity” y “Carroll”.
NASA lanzó wallpapers gratuitos de Artemis II con vistas de la Luna y la Tierra, disponibles para descarga directa. (NASA/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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