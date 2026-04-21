NASA publica fondos de pantalla de la misión Artemis II: ¿Cómo descargarlos de manera gratuita?

NASA lanzó wallpapers gratuitos de Artemis II con vistas de la Luna y la Tierra, disponibles para descarga directa.

La NASA publicó una colección gratuita de fondos de pantalla basada en la misión Artemis II, con imágenes captadas durante el reciente sobrevuelo lunar. El material traslada al usuario a bordo de la nave Orion y documenta el retorno de misiones tripuladas al entorno de la Luna tras más de cinco décadas.

La galería incluye 17 piezas visuales en formato JPEG, diseñadas para dispositivos móviles. Cada archivo pesa cerca de 1 MB, lo que facilita su descarga sin afectar de gran manera el almacenamiento. Las imágenes muestran detalles de la superficie lunar, panorámicas de la Tierra y fenómenos observados desde el espacio, como eclipses.

El contenido responde a una estrategia de apertura de datos y divulgación visual del programa Artemis. La misión Artemis II, ejecutada en 2026, marcó el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde 1972. A bordo viajaron Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Durante diez días, la tripulación alcanzó la mayor distancia registrada por humanos en el espacio profundo y sobrevoló la cara oculta del satélite. El regreso concluyó con un amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de California.

El acceso a los fondos se realiza desde el sitio oficial de la misión. No requiere registro ni pago y el proceso toma menos de un minuto:

Paso a paso