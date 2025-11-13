Ciencia

NASA pospone lanzamiento del cohete New Glenn 2 por intensa tormenta solar

NASA suspende el envío del cohete New Glenn 2 que llevaría a Marte las naves gemelas del proyecto Escapade, por alerta de tormenta solar

Por Europa Press
NASA pospone el despegue del cohete New Glenn 2 hacia Marte debido a una tormenta solar que podría afectar la seguridad de la misión.
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

