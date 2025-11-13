NASA pospone lanzamiento del cohete New Glenn 2 por intensa tormenta solar

NASA pospone el despegue del cohete New Glenn 2 hacia Marte debido a una tormenta solar que podría afectar la seguridad de la misión.

La NASA suspendió el lanzamiento del cohete New Glenn 2, desarrollado por Blue Origin, debido a una tormenta solar que afecta esta semana el entorno espacial de la Tierra.

La misión se iba a ejecutar desde el Complejo de Lanzamiento 36, ubicado en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos.

La agencia espacial explicó que la actividad solar intensa podría alterar el rendimiento de la nave Escapade, la cual forma parte de esta segunda misión del cohete fabricado por la compañía del empresario Jeff Bezos.

El lanzamiento estaba previsto para este jueves 13 de noviembre, con una ventana disponible entre las 7:57 p. m. y 9:25 p. m. (UTC).

Escapade tiene como objetivo estudiar el entorno magnético de Marte. Este proyecto incluye el envío de naves gemelas, las cuales ayudarán a ampliar la comprensión sobre el comportamiento del viento solar en el planeta rojo.

Además, el cohete transporta una demostración tecnológica de la empresa Viasat, que apoyará el Proyecto de Servicios de Comunicaciones de la NASA.

La agencia evaluará las condiciones del clima espacial antes de definir una nueva fecha para el lanzamiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.