El cometa 31/ATLAS inquietó a la NASA por un comportamiento inexplicable y activó un operativo especial

El cometa 31/ATLAS presentó una trayectoria anómala que llevó a la NASA a activar su protocolo de defensa planetaria

Por La Nación / Argentina / GDA
3I/ATLAS es un cometa interestelar activo antes de su perihelio. Científicos chilenos detectaron inusuales emisiones de níquel.
El cometa 31/ATLAS fue motivo de alarma para la NASA, que respondió con un operativo especial tras registrar comportamientos inusuales. (Dan Bartlett / NASA / AFP/Dan Bartlett / NASA / AFP)







