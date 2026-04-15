Ciencia

NASA mapea amplias regiones de hielo interestelar en la Vía Láctea con la misión SPHEREx

El observatorio detectó hielo interestelar en nubes moleculares de más de 600 años luz de extensión

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Por Jailine González Gómez
SPHEREx identificó hielo interestelar a gran escala en regiones donde nacen estrellas y futuros sistemas solares.
SPHEREx identificó hielo interestelar a gran escala en regiones donde nacen estrellas y futuros sistemas solares. (NASA/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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