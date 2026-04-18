Ciencia

NASA investiga escudo térmico de la nave Orion tras misión Artemis II alrededor de la Luna

La agencia analiza el desempeño del sistema tras el reingreso, marcado por un defecto conocido en su diseño

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Por Jailine González Gómez
NASA revisa el escudo térmico de Orion luego del regreso de Artemis II, tras aplicar un descenso modificado por fallas previas.
NASA revisa el escudo térmico de Orion luego del regreso de Artemis II, tras aplicar un descenso modificado por fallas previas. (James Blair/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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