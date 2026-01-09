Ciencia

NASA evalúa adelantar regreso de grupo de astronautas tras problema médico en la Estación Espacial Internacional

Un problema de salud estable en la Estación Espacial Internacional obligó a la NASA a suspender una caminata espacial y revisar el cronograma de la misión Crew-11

Por O Globo / Brasil / GDA
La NASA mantiene bajo análisis un retorno anticipado de la Crew-11 luego de un incidente médico en la ISS que derivó en la cancelación de una actividad clave.
La NASA mantiene bajo análisis un retorno anticipado de la Crew-11 luego de un incidente médico en la ISS que derivó en la cancelación de una actividad clave. (NASA/NASA)







