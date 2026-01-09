NASA evalúa adelantar regreso de grupo de astronautas tras problema médico en la Estación Espacial Internacional

La NASA mantiene bajo análisis un retorno anticipado de la Crew-11 luego de un incidente médico en la ISS que derivó en la cancelación de una actividad clave.

La NASA evalúa un retorno anticipado a la Tierra de los astronautas de la misión Crew-11, luego de que uno de los tripulantes presentara un problema médico a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés). La situación llevó a la cancelación de una caminata espacial y abrió un análisis sobre la conveniencia de mantener a la tripulación en órbita durante los próximos meses.

En un comunicado divulgado el jueves 8 de enero, la agencia espacial informó que el caso se mantiene estable y bajo monitoreo constante. La NASA evitó revelar la identidad del astronauta afectado y la naturaleza del padecimiento. La institución señaló que el incidente involucró a un solo miembro de la tripulación y que la atención médica siguió los protocolos establecidos.

Un día antes, el miércoles 7, la NASA ya había anunciado el aplazamiento de la actividad extravehicular prevista. La agencia explicó que la seguridad de las misiones constituye su prioridad y que por esa razón analiza todas las opciones disponibles, entre ellas un cierre anticipado de la misión Crew-11. También recordó que este tipo de escenarios forman parte del entrenamiento de astronautas y equipos en tierra.

De acuerdo con información divulgada por la BBC, los responsables de la misión valoran si la alternativa más segura consiste en regresar a la Tierra a los cuatro integrantes de la Crew-11 varios meses antes de lo programado. En ese supuesto, tres astronautas de otra tripulación permanecerían en la ISS hasta el arribo de un nuevo grupo, con el fin de sostener las operaciones mínimas de investigación y mantenimiento.

La misión Crew-11 la integran los astronautas de la NASA Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui, de la agencia espacial JAXA, y el cosmonauta ruso Oleg Platonov, de Roscosmos. El equipo llegó a la estación en agosto de 2025, a bordo de una cápsula Crew Dragon de SpaceX, con un retorno previsto inicialmente para finales de febrero de 2026.

En situaciones de este tipo, resulta más probable un retorno conjunto de la tripulación. La NASA considera que una evacuación parcial podría afectar el desarrollo de las tareas científicas y operativas, además de implicar costos adicionales.

Un hecho sin precedentes

Un eventual cierre anticipado por razones médicas marcaría la primera evacuación de este tipo en la historia de la ISS, ocupada de forma continua desde hace más de 25 años, según destacó el medio The Independent. Aunque en el pasado ocurrieron emergencias de salud, incluida una relacionada con un coágulo sanguíneo tratado con los medicamentos disponibles en la estación, ninguna situación obligó a retirar a toda una tripulación.

La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a unos 400 km de altitud. El regreso de una cápsula tripulada tarda, en promedio, entre 12 y 20 horas desde el desacoplamiento hasta el amerizaje. La NASA anunció que divulgará nuevas actualizaciones en las próximas 24 horas, incluida una posible reprogramación de la caminata espacial y la decisión final sobre el futuro de la misión Crew-11.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.