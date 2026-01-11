NASA estrena satélite llamado Pandora: esto es lo que persigue estudiar en el espacio

(Centro de Vuelo Espacial Goddard/Laboratorio de Imágenes Conceptuales de la NASA/Centro de Vuelo Espacial Goddard/Laboratorio de Imágenes Conceptuales de la NASA)

El satélite Pandora despegó en un Falcon 9 desde Vandenberg y analizará la luz estelar para identificar con mayor precisión atmósferas de exoplanetas.

La NASA lanzó este domingo 11 de enero el satélite Pandora, una nueva misión científica diseñada para analizar con mayor precisión las atmósferas de planetas fuera del sistema solar. El despegue se realizó a las 5:44 a. m. (hora del Pacífico) a bordo de un cohete Falcon 9, operado por SpaceX, desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en la costa central de California.

El lanzamiento incluyó varias misiones científicas. Junto a Pandora viajaron decenas de satélites, entre ellos dos CubeSats patrocinados por la NASA: BlackCAT y SPARCS, ambos del tamaño aproximado de una caja de zapatos y enfocados en estudios de alta energía y actividad estelar.

Pandora observará atmósferas de exoplanetas mediante el análisis de la luz visible e infrarroja cercana. Su objetivo principal consiste en diferenciar qué señales químicas provienen del planeta y cuáles de su estrella anfitriona, una de las principales dificultades en este tipo de investigaciones.

El satélite estudiará tránsitos planetarios, fenómenos que ocurren cuando un planeta pasa frente a su estrella desde la perspectiva terrestre. Durante estos eventos, parte de la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta e interactúa con compuestos como agua u oxígeno, dejando huellas químicas detectables.

Sin embargo, la variabilidad de las estrellas complica estas mediciones. Regiones más brillantes u oscuras en la superficie estelar pueden alterar la señal y simular la presencia de moléculas que los científicos buscan en las atmósferas planetarias.

Para enfrentar este desafío, Pandora analizará al menos 20 exoplanetas durante su primer año de operaciones. Cada sistema será observado 10 veces, con sesiones de hasta 24 horas, lo que permitirá comparar la luz estelar antes, durante y después de cada tránsito.

Muchos de estos mundos forman parte de los más de 6.000 exoplanetas detectados por misiones previas como TESS y Kepler. Los datos de Pandora servirán para reinterpretar observaciones anteriores y complementar estudios actuales.

El satélite cuenta con un telescopio de 45 centímetros de ancho, fabricado en aluminio, y un detector infrarrojo cercano desarrollado inicialmente como respaldo para el Telescopio Espacial James Webb. Este diseño permite realizar observaciones simultáneas en múltiples longitudes de onda.

Watch Falcon 9 launch the Twilight mission to orbit https://t.co/3x7pAoxkYU — SpaceX (@SpaceX) January 11, 2026

Pandora es la primera misión del programa Pioneros en Astrofísica de la NASA, una iniciativa que busca desarrollar proyectos científicos de alto impacto con costos reducidos y, al mismo tiempo, formar a nuevas generaciones de especialistas en ciencia espacial.

Tras alcanzar la órbita baja terrestre, el satélite pasará un mes en fase de puesta en servicio antes de iniciar su misión principal, prevista para durar un año. La NASA informó que todos los datos obtenidos estarán disponibles de forma pública.