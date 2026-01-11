Ciencia

NASA estrena satélite llamado Pandora: esto es lo que persigue estudiar en el espacio

El satélite Pandora permitirá a la NASA analizar cómo influyen las estrellas en las señales que reciben los telescopios y mejorar la interpretación de datos sobre planetas descubiertos fuera del sistema solar

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El telescopio Pandora será lanzado en un cohete Falcon 9 y buscará comprender mejor las atmósferas de exoplanetas y la influencia de sus estrellas.
El satélite Pandora despegó en un Falcon 9 desde Vandenberg y analizará la luz estelar para identificar con mayor precisión atmósferas de exoplanetas. (Centro de Vuelo Espacial Goddard/Laboratorio de Imágenes Conceptuales de la NASA/Centro de Vuelo Espacial Goddard/Laboratorio de Imágenes Conceptuales de la NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCNASAsatélite PandoraPandora
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.