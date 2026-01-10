Ciencia

La NASA lanza este domingo el telescopio espacial Pandora para estudiar exoplanetas y sus estrellas

Un telescopio del tamaño de un refrigerador viajará al espacio este domingo en una misión de la NASA que busca analizar exoplanetas, sus atmósferas y el papel de las estrellas en la detección de otros mundos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
El telescopio Pandora será lanzado en un cohete Falcon 9 y buscará comprender mejor las atmósferas de exoplanetas y la influencia de sus estrellas.
El telescopio Pandora será lanzado en un cohete Falcon 9 y buscará comprender mejor las atmósferas de exoplanetas y la influencia de sus estrellas. (Centro de Vuelo Espacial Goddard/Laboratorio de Imágenes Conceptuales de la NASA/Centro de Vuelo Espacial Goddard/Laboratorio de Imágenes Conceptuales de la NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCNASAtelescopio PandoraPandora
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.