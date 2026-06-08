NASA alista misión Artemis III; ¿cuándo y dónde ver la presentación de los astronautas que viajarán a bordo?

El evento se transmitirá en vivo desde Houston y marcará un nuevo avance del programa Artemis rumbo a la Luna y futuras misiones a Marte.

La NASA presentará este martes 9 de junio los detalles actualizados de la misión Artemis III y dará a conocer los astronautas que participarán en el vuelo de prueba que busca acercar nuevamente a la humanidad a la superficie de la Luna.

El anuncio se realizará a las 9 a. m. hora de Costa Rica desde el Centro Espacial Johnson, en Houston. La actividad se transmitirá en directo mediante NASA+ y el canal oficial de YouTube de la agencia espacial.

La misión Artemis III contempla el lanzamiento de cuatro astronautas desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La tripulación viajará a bordo de la nave Orion, impulsada por el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial).

Según explicó la agencia, el objetivo principal de este vuelo será poner a prueba capacidades críticas de encuentro y acoplamiento entre Orion y sistemas comerciales de aterrizaje tripulado. Estas tecnologías son necesarias para trasladar astronautas hasta la superficie lunar.

La NASA indicó que la misión también evaluará operaciones integradas entre la nave Orion y uno o ambos sistemas de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin.

Aunque la agencia revelará la tripulación durante el evento, los detalles completos del diseño de la misión y otras especificaciones se anunciarán más cerca de la fecha prevista para el lanzamiento en 2027.

La misión llegará después del vuelo de prueba tripulado Artemis II, realizado en abril. La NASA considera que Artemis III será un paso clave para futuras expediciones a la Luna.