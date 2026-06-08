Ciencia

NASA alista misión Artemis III; ¿cuándo y dónde ver la presentación de los astronautas que viajarán a bordo?

Conozca la fecha, la hora y las plataformas donde podrá seguir el anuncio en directo

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Por Silvia Ureña Corrales
El evento se transmitirá en vivo desde Houston y marcará un nuevo avance del programa Artemis rumbo a la Luna y futuras misiones a Marte.
El evento se transmitirá en vivo desde Houston y marcará un nuevo avance del programa Artemis rumbo a la Luna y futuras misiones a Marte. (NASA /NASA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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