NASA alista histórico regreso a la Luna con Artemis II: así avanza el lanzamiento del cohete SLS

Artemis II despegará el 1 de abril con cuatro astronautas. La NASA completó ajustes técnicos tras una falla en el sistema de helio.

La NASA trasladó este viernes el cohete SLS y la nave Orion hacia la Plataforma de Lanzamiento 39B. La misión Artemis II enviará a cuatro astronautas alrededor de la Luna. El despegue está previsto para el 1 de abril.

El movimiento se realizó en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Las labores iniciaron con retraso por fuertes vientos en la zona. El recorrido hasta la plataforma tarda hasta 12 horas.

El traslado se ejecuta con el transportador de orugas 2, que moviliza el cohete sobre el lanzador móvil. El trayecto cubre unos 6,4 kilómetros a lo largo de la vía especial.

Antes de este paso, la NASA realizó un simulacro de cuenta regresiva con carga de combustible el 21 de febrero. Durante esa prueba, los equipos detectaron un problema en el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete.

Esa falla obligó a devolver el sistema al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB). En ese lugar, los técnicos repararon el inconveniente.

Mientras el cohete permanecía en el VAB, los ingenieros aplicaron varias mejoras. Activaron un nuevo juego de baterías del sistema de terminación de vuelo. También reemplazaron baterías en la etapa superior, la etapa central y los propulsores de combustible sólido.

Además, el equipo cargó las baterías del sistema de aborto de lanzamiento de Orion. Sustituyó una junta en la línea de oxígeno líquido de la etapa central. Luego volvió a ensamblar y probó la placa umbilical del mástil de servicio de cola de oxígeno para asegurar un sellado hermético.

La misión Artemis II llevará a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

El vuelo tendrá una duración aproximada de diez días. La tripulación viajará alrededor de la Luna y regresará a la Tierra. Este será el primer vuelo tripulado del programa Artemis.

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