Ciencia

NASA alista histórico regreso a la Luna con Artemis II: así avanza el lanzamiento del cohete SLS

El cohete SLS recorre 6,4 kilómetros hasta la plataforma de lanzamiento en Florida tras superar fallas técnicas detectadas en febrero

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Por Europa Press
Artemis II despegará el 1 de abril con cuatro astronautas. La NASA completó ajustes técnicos tras una falla en el sistema de helio.
Artemis II despegará el 1 de abril con cuatro astronautas. La NASA completó ajustes técnicos tras una falla en el sistema de helio. (NASA/NASA)







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