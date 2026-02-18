Ciencia

Sin defensa activa: la Tierra enfrenta miles de asteroides peligrosos que siguen sin rastreo

La agencia espacial confirmó que cerca del 60% de los objetos mayores de 140 metros no han sido identificados y no existe un sistema listo para desviar una amenaza inminente

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La NASA reconoce que miles de asteroides peligrosos no han sido identificados y que no hay defensa inmediata ante un impacto. [Imagen con fines ilustrativos]
La NASA reconoce que miles de asteroides peligrosos no han sido identificados y que no hay defensa inmediata ante un impacto. [Imagen con fines ilustrativos] (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGNASA
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.