Sin defensa activa: la Tierra enfrenta miles de asteroides peligrosos que siguen sin rastreo

La NASA reconoce que miles de asteroides peligrosos no han sido identificados y que no hay defensa inmediata ante un impacto. [Imagen con fines ilustrativos]

La NASA advirtió que la Tierra carece de defensa activa ante unos 15.000 asteroides de tamaño mediano que aún no han sido detectados. Estos cuerpos celestes superan los 140 metros de diámetro y tienen capacidad para destruir ciudades enteras.

La revelación surgió durante la conferencia anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en Phoenix. La Dra. Kelly Fast, oficial interina de Defensa Planetaria de la NASA, explicó que los objetos no identificados representan la mayor preocupación.

Según datos de la agencia, existen unos 25.000 asteroides de ese tamaño en órbita cercana a la Tierra. La NASA localizó solo el 40%. El 60% restante equivale a cerca de 15.000 objetos sin rastreo.

La Dra. Fast señaló que los asteroides desconocidos generan inquietud. Indicó que los grandes, como el que provocó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, resultan más fáciles de ubicar. En cambio, los de 140 metros pueden causar daños regionales catastróficos y evadir los métodos actuales de detección.

La Dra. Nancy Chabot, líder de la misión DART en la Universidad Johns Hopkins, afirmó que no existe un mecanismo listo para desviar un asteroide si surgiera una amenaza inmediata. En 2022, la misión demostró que una nave puede alterar la trayectoria de un asteroide. Sin embargo, ese sistema no está preparado para una respuesta urgente.

Chabot indicó que la inversión en defensa planetaria no resulta suficiente para contar con capacidad operativa inmediata.

La vulnerabilidad quedó en evidencia con el asteroide YR4, que el año pasado activó una alerta máxima por posible colisión. Estudios posteriores descartaron un impacto directo contra la Tierra en 2032. No obstante, se mantiene la posibilidad de que choque contra la Luna. Ese evento sería visible a simple vista.

Para cerrar la brecha de detección, la NASA lanzará el próximo año la misión Near-Earth Object Surveyor. Este telescopio espacial identificará asteroides mediante firmas térmicas. El sistema permitirá ubicar tanto objetos brillantes como oscuros.

La agencia busca catalogar más del 90% de los asteroides cercanos a la Tierra mayores de 140 metros durante la próxima década. La estrategia apunta a detectar amenazas antes de que representen un riesgo directo para el planeta.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.