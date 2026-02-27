NASA acelera el programa Artemis: sumará una misión en 2027 y planea alunizajes anuales desde 2028

Tripulación de Artemis II realiza simulacro de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy antes de su misión alrededor de la Luna.

La NASA anunció un ajuste clave en su programa lunar Artemis. La agencia incorporará una misión adicional en 2027 y proyecta realizar al menos un alunizaje por año a partir de 2028.

El objetivo es acelerar el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna y consolidar una presencia sostenida en su superficie.

Según informó la NASA en conferencia de prensa, la nueva misión de 2027 servirá como prueba integral de sistemas en órbita terrestre baja antes del alunizaje previsto para 2028. Esa misión evaluará maniobras de acoplamiento con módulos comerciales desarrollados por SpaceX y Blue Origin, además de validar soporte vital, comunicaciones, propulsión y los nuevos trajes espaciales para actividades extravehiculares.

La agencia detalló que esta etapa permitirá reducir riesgos antes de retomar descensos tripulados a la superficie lunar.

Artemis II: ajustes antes del despegue

Mientras redefine su arquitectura, la NASA continúa con los preparativos de Artemis II, la misión que llevará astronautas alrededor de la Luna sin alunizar.

El cohete Space Launch System y la nave Orion regresaron el 25 de febrero al edificio de ensamblaje en el Centro Espacial Kennedy para realizar reparaciones técnicas.

Los equipos trabajan en la sustitución de baterías del sistema de terminación de vuelo, pruebas de seguridad y la corrección de una anomalía detectada en la etapa de propulsión criogénica intermedia. El lanzamiento se mantiene previsto para abril, sujeto a revisiones técnicas.

Estandarización para ganar ritmo

Uno de los cambios centrales del programa es la decisión de mantener una configuración estable del sistema de lanzamiento y de la nave.

La NASA explicó que evitar modificaciones sustanciales en el cohete y en la cápsula permitirá conservar aprendizajes, disminuir riesgos de producción y aumentar la frecuencia de vuelos.

Esta estrategia retoma la lógica del programa Apolo. Cada misión deberá ampliar capacidades paso a paso sin introducir cambios abruptos.

La agencia también vinculó esta aceleración con su directriz interna de fortalecimiento del personal técnico. El plan contempla reconstruir capacidades dentro del equipo civil y trabajar de forma más integrada con socios industriales.

Competencia geopolítica y calendario lunar

Durante el anuncio oficial, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, afirmó que la agencia debe aumentar el ritmo de vuelos de forma segura ante el avance de otros actores espaciales.

El programa Artemisa busca no solo regresar a la Luna, sino establecer infraestructura que permita una presencia sostenida.

Si el calendario se cumple, el alunizaje de 2028 marcará el inicio de una fase de misiones anuales. El objetivo es consolidar una arquitectura estable que permita operar con mayor regularidad y previsibilidad en el entorno lunar.

La NASA indicó que en los próximos meses detallará los objetivos específicos de la misión prevista para 2027 y los ajustes finales en la configuración técnica del sistema.