Nacen en Inglaterra dos crías de uno de los mamíferos más pequeños del mundo y marcan un hito científico

Dos crías de musaraña elefante nacieron en Inglaterra. Es el primer caso en el país y aporta al estudio de este singular mamífero.

El Zoológico de Hertfordshire, en Broxbourne, Inglaterra, registró el 23 de febrero del 2026 el nacimiento de dos crías de musaraña elefante (Rhynchocyon petersi). Es la primera reproducción exitosa de esta especie en el Reino Unido, según informó la administración del centro.

Las crías son hijas de la pareja Nuru y Mala, que llegó al país meses atrás. Al nacer, cada una pesó entre 28 y 30 gramos, un tamaño similar al de una pila AA. Su reducido peso impidió que los cuidadores notaran el nacimiento de inmediato.

La confirmación ocurrió días después. Cámaras de seguridad captaron el movimiento nocturno dentro del recinto. Ese material permitió verificar la presencia de los animales.

Un mamífero poco común

Pese a su nombre, la musaraña elefante no pertenece al grupo de las musarañas. Estudios científicos determinaron que tiene mayor parentesco con elefantes, manatíes y cerdos hormigueros. Esta reclasificación se estableció en 1998, de acuerdo con reportes divulgados por BBC News.

El animal presenta rasgos particulares. Tiene cuerpo similar al de un roedor y una pequeña trompa móvil. Utiliza esa estructura para capturar insectos, sobre todo hormigas. Un adulto puede alcanzar cerca de 700 gramos y correr hasta 25 km/h.

El interés científico por esta familia aumentó en años recientes. En 2019 se redescubrió una especie relacionada, la musaraña elefante somalí, que se consideró extinta durante cerca de cinco décadas.

Evolución de las crías

Las crías muestran un desarrollo favorable. Permanecen gran parte del tiempo en el nido, pero evidencian crecimiento acelerado y conducta activa.

El zoológico indicó que el nacimiento representa un avance relevante para la conservación y el estudio de la especie. También señaló que los animales despertaron interés entre visitantes por su agilidad y su trompa en constante movimiento.

Se espera que en las próximas semanas las crías exploren más el entorno. En ese momento, el público podrá observarlas con mayor facilidad dentro del recinto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.