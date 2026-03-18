Ciencia

Nacen en Inglaterra dos crías de uno de los mamíferos más pequeños del mundo y marcan un hito científico

El inusual nacimiento en un zoológico británico revela datos clave sobre esta especie africana y su comportamiento en cautiverio

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Por O Globo / Brasil / GDA
Dos crías de musaraña elefante nacieron en Inglaterra. Es el primer caso en el país y aporta al estudio de este singular mamífero.
Dos crías de musaraña elefante nacieron en Inglaterra. Es el primer caso en el país y aporta al estudio de este singular mamífero. (Hertfordshire Zoo/Hertfordshire Zoo)







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