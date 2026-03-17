Ciencia

Cartas de amor prohibido del siglo XX salen a la luz y revelan un romance oculto en Inglaterra

Más de 100 cartas exponen la relación secreta entre una heredera y un militar en la Inglaterra de 1920

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un archivo revela cartas íntimas de un romance prohibido que derivó en divorcio y una millonaria demanda.
Un archivo revela cartas íntimas de un romance prohibido que derivó en divorcio y una millonaria demanda. (English Heritage/English Heritage)







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O Globo

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