Cartas de amor prohibido del siglo XX salen a la luz y revelan un romance oculto en Inglaterra

Un archivo revela cartas íntimas de un romance prohibido que derivó en divorcio y una millonaria demanda.

Una colección de más de 100 cartas de amor del inicio del siglo XX salió a la luz tras ser hallada en los archivos de una empresa. El descubrimiento expuso la relación secreta entre una heredera y un oficial del ejército en Inglaterra.

El hallazgo se divulgó el 13 de marzo por investigadores de English Heritage. Los documentos estaban guardados en una caja de zapatos dentro de archivos de una firma contable de la década de 1960.

Las cartas narran el vínculo entre Dora Smith, hija de Sir Herbert Smith, propietario de la mansión Witley Court en Worcestershire, y Noel Murray “Fred” Pearson, oficial del ejército y propietario de tierras.

El contenido evidencia una relación marcada por afecto, cercanía y humor. También deja claro que se trató de un amor prohibido, ya que Dora estaba casada cuando conoció a Pearson.

Un triángulo amoroso que terminó en divorcio

El material indica que Dora se casó en 1922 con George Ingman, un agrimensor acreditado. La pareja tuvo un hijo.

Cinco años después, ambos conocieron a Pearson. Él buscaba asesoría para desarrollar sus propiedades. A partir de ese momento surgió un triángulo amoroso.

El divorcio entre Dora e Ingman ocurrió tras acusaciones de una supuesta relación con Pearson en un hotel. Esa versión no fue negada por los involucrados.

Investigadores señalaron que las cartas detallan el carácter extramatrimonial del vínculo. También indicaron que Dora y Noel contrajeron matrimonio en 1929.

Cartas que revelan intimidad y contexto histórico

Los curadores explicaron que las cartas ofrecen un retrato cercano de la relación. El contenido refleja ternura, complicidad y momentos de humor entre ambos.

Además, destacaron el valor del conjunto por el periodo que abarca y por la profundidad emocional que transmite.

El hallazgo también incluyó un recorte de prensa. El documento registra una demanda presentada por Ingman contra Pearson por 10.000 libras ($13.000). El reclamo correspondía a daños tras el descubrimiento del caso.

Fragmentos de las cartas

Algunos extractos divulgados muestran el tono afectivo entre los protagonistas. En una carta, Pearson expresó su deseo de escapar junto a Dora y alejarla de sus preocupaciones hacia una vida ideal.

En otra misiva, Dora indicó que nunca imaginó que él se convertiría en el centro de su vida y en lo más valioso para su corazón.

El equipo de English Heritage continúa con el estudio del material. El objetivo es determinar su relevancia histórica y definir las condiciones necesarias para su conservación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.