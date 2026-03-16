Ciencia

Búnker nuclear olvidado aparece bajo castillo en Inglaterra tras más de 50 años sellado

Arqueólogos localizaron un antiguo puesto del Royal Observer Corps bajo el Castillo de Scarborough, parte de una red secreta creada durante la Guerra Fría

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Por O Globo / Brasil / GDA
Hallan un búnker nuclear oculto bajo un castillo en Inglaterra. La estructura integró una red secreta creada para detectar explosiones atómicas.
Hallan un búnker nuclear oculto bajo un castillo en Inglaterra. La estructura integró una red secreta creada para detectar explosiones atómicas. (English Heritage/english-heritage.org.uk)







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