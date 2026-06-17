Nace una rara cría de hipopótamo pigmeo en Alemania y su rápido crecimiento sorprende al zoológico de Berlín

La nueva cría de hipopótamo pigmeo ya explora áreas exteriores del zoológico mientras la especie enfrenta riesgo de extinción.

Una cría hembra de hipopótamo pigmeo nació el 9 de junio en el Zoológico de Berlín, en Alemania. El nacimiento forma parte de un programa de conservación orientado a proteger esta especie, que cuenta con menos de 2.500 individuos adultos en estado silvestre.

La institución dio a conocer la noticia la semana anterior mediante una publicación en Facebook que superó las 6.000 reacciones.

La recién nacida llegó al mundo con un peso de 5,9 kilogramos. En menos de dos semanas superó los 20 kilogramos, un crecimiento que llamó la atención de los cuidadores.

Su apariencia robusta inspiró el nombre Brötchen, una palabra alemana que significa “panecillo”. La cría se suma a otros animales del zoológico con nombres poco convencionales como el pingüino Pesto y los hipopótamos pigmeos Haggis, Moo Deng y Poppy.

Andreas Knieriem, director del Zoológico de Berlín y del Tierpark, explicó que los nombres inspirados en alimentos se volvieron una tendencia popular en Internet. También recordó que los habitantes de Berlín ya conocían esta tradición desde hace décadas gracias a una hipopótamo llamada Bulette, cuyo nombre significa “albóndiga”, y que se mantuvo entre los animales más queridos del zoológico hasta el 2005.

Brötchen adelantó una etapa que su hermana tardó más tiempo en completar

La nueva integrante del zoológico es hija de la hipopótamo Debbie.

Durante sus primeros días de vida se adaptó al agua. Un mes después de nacer ya estaba preparada para realizar su primera salida al recinto exterior.

Según el zoológico, Brötchen exploró esa área antes que su hermana Toni. Ella realizó ese paso dos meses y medio después de su nacimiento.

La cría también recibió el patrocinio honorario de Enie van de Meiklokjes, una de las presentadoras y reposteras más conocidas de Alemania.

La comunicadora manifestó su satisfacción por colaborar con la conservación de los hipopótamos pigmeos. Además, señaló que Berlín y Potsdam forman parte importante de su historia personal y destacó su entusiasmo por apoyar esta iniciativa.

La nueva cría de hipopótamo pigmeo ya explora áreas exteriores del zoológico mientras la especie enfrenta riesgo de extinción. (Zoo Berlin/Zoo Berlin)

Una especie en peligro de extinción

El Zoológico de Berlín informó que los hipopótamos pigmeos enfrentan un alto riesgo de desaparición debido principalmente a la pérdida de hábitat causada por la deforestación relacionada con la minería y la agricultura.

Estos animales tienen hábitos mayoritariamente solitarios. No forman grupos familiares permanentes y los machos no participan en la crianza de las crías.

La especie figura entre los mamíferos más escasos de África. En la actualidad sobreviven menos de 2.500 adultos en la naturaleza.

Su distribución se limita a algunas zonas de África Occidental. Las principales poblaciones se encuentran en Costa de Marfil, Guinea, Liberia y Sierra Leona.

En Nigeria, la especie ya desapareció.

Berlín mantiene más de un siglo de trabajo para proteger a la especie

El Zoológico de Berlín desarrolla programas de conservación y reproducción de hipopótamos pigmeos desde hace más de 100 años.

La institución también registró un hecho histórico para la especie. En 1921 ocurrió allí el primer nacimiento exitoso de un hipopótamo pigmeo en cautiverio dentro de Europa.

Ese acontecimiento marcó un paso importante para la preservación de uno de los animales más amenazados del continente africano.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.