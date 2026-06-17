Ciencia

Nace una rara cría de hipopótamo pigmeo en Alemania y su rápido crecimiento sorprende al zoológico de Berlín

Brötchen nació el 9 de junio en Alemania y sorprendió por su rápido crecimiento dentro de un programa para proteger a la especie

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Por O Globo / Brasil / GDA
La nueva cría de hipopótamo pigmeo ya explora áreas exteriores del zoológico mientras la especie enfrenta riesgo de extinción.
La nueva cría de hipopótamo pigmeo ya explora áreas exteriores del zoológico mientras la especie enfrenta riesgo de extinción. (Zoo Berlin/Zoo Berlin)







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O Globo

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