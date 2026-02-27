Ciencia

Nace en Brasil tiburón en peligro crítico de extinción y marca hito en acuario de Paraná

La cría del tiburón de alta mar nació en enero de 2026 en Foz do Iguaçu y permanece bajo vigilancia especializada fuera del área pública

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El nacimiento de un tiburón críticamente amenazado en Paraná expone la fuerte caída poblacional y los retos de conservación.
El nacimiento de un tiburón críticamente amenazado en Paraná expone la fuerte caída poblacional y los retos de conservación. (AquaFoz/AquaFoz)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGBrasiltiburón
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.