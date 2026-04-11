Ciencia

Musk, Bezos e Isaacman: este es el rol de los multimillonarios en el programa lunar de Estados Unidos

El programa Artemis depende de tecnología privada, plazos ajustados y rivalidades entre multimillonarios para lograr un nuevo alunizaje

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Por O Globo / Brasil / GDA
Ilustración del módulo de alunizaje Blue Moon, desarrollado por Blue Origin para futuras misiones del programa Artemis de la NASA.
Ilustración del módulo de alunizaje Blue Moon, desarrollado por Blue Origin para futuras misiones del programa Artemis de la NASA. (Blue Origin/Blue Origin)







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