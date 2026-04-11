Musk, Bezos e Isaacman: este es el rol de los multimillonarios en el programa lunar de Estados Unidos

Ilustración del módulo de alunizaje Blue Moon, desarrollado por Blue Origin para futuras misiones del programa Artemis de la NASA.

La NASA impulsa su objetivo de regresar a la Luna tras el éxito de Artemis II. Esta misión marcó el primer vuelo tripulado alrededor del satélite en más de 50 años. Ahora, el reto apunta a lograr un alunizaje. Ese paso depende de la coordinación entre tres millonarios estadounidenses: Jared Isaacman, Elon Musk y Jeff Bezos.

Isaacman ocupa un rol central. El empresario fundó la compañía Draken. Luego la vendió. El presidente Donald Trump lo nombró administrador de la NASA. Desde ese puesto, supervisa el programa lunar.

A partir de Artemis III, la agencia requerirá el apoyo de SpaceX, empresa de Elon Musk. La misión prevista para el 2027 contempla acoplar la nave Orion con el módulo Starship. Este sistema permitirá ejecutar el alunizaje.

El primer vuelo no llegará a la Luna. La misión probará el acoplamiento en órbita terrestre. La NASA proyecta que en Artemis IV, un año después, los astronautas pisen la superficie lunar.

El esquema operativo difiere del programa Apollo. Sin embargo, también incluye maniobras de acople y desacople en el espacio. Estas operaciones resultan claves para viajar, aterrizar y regresar a la Tierra.

El desarrollo de Starship enfrenta retrasos. La NASA esperaba pruebas completas para Artemis III. El sistema aún no cuenta con validación total para vuelos tripulados. Por eso, la agencia optó por una prueba orbital.

El plan técnico de SpaceX resulta complejo. Requiere entre cinco y ocho lanzamientos de naves tanque. Estas abastecerán el módulo en órbita terrestre. El profesor Luís Loures, del Instituto Tecnológico de Aeronáutica, explicó que existen aspectos pendientes y señaló que el reabastecimiento con propelente criogénico representa un desafío importante.

Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, ingresó después al programa. La compañía obtuvo un contrato para Artemis V. Su propuesta utiliza el módulo Blue Moon.

Este sistema emplea hidrógeno y oxígeno líquidos como combustible. Estos elementos generan mayor propulsión con menor volumen. El plan incluye una nave tanque adicional desarrollada con Lockheed Martin. Esta realizará el reabastecimiento en órbita lunar.

A pesar de su ingreso tardío, Blue Origin avanza con mayor rapidez. La NASA no descarta sustituir Starship por Blue Moon en Artemis III o IV. Sin embargo, los plazos resultan ajustados para ambas empresas.

El analista Casey Dreier indicó que no existe certeza sobre la rentabilidad del proyecto. La NASA destina cerca de $2.000 millones anuales a cada compañía; esta cifra es inferior al costo del programa Apollo, que alcanzó $30.000 millones en seis años.

Presión geopolítica y política

El calendario responde a dos factores. El primero es la meta de China, que planea llevar astronautas a la Luna antes del 2030. Este escenario genera una nueva competencia espacial.

El segundo factor es político. Donald Trump impulsa el programa Artemis. El mandatario expresó interés en concretar un alunizaje antes del 2028.

La relación entre Musk y Bezos añade tensión. Blue Origin demandó a SpaceX por supuesto favorecimiento, pero la acción no prosperó. Ese conflicto incidió en los retrasos.

Actualmente existe una tregua entre ambos empresarios. Sin embargo, Isaacman sí mantiene cercanía con Musk. Este vínculo genera dudas en torno a posibles conflictos de interés.

El verdadero desafío final radica en los recursos. La NASA dispone de un presupuesto limitado, mientras que Musk y Bezos compiten por espacio dentro del programa. El objetivo es ambicioso, ya que busca establecer una base y mantener presencia sostenida en la Luna.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y fue revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.