Ciencia

Murió Einstein, el loro que aprendió más de 200 palabras y ofreció una charla TED

Conozca cómo este ave logró fama internacional y por qué marcó a generaciones con su inteligencia

Por Silvia Ureña Corrales
Einstein, el célebre loro del Zoo Knoxville, destacó por su inteligencia y presencia en televisión durante más de tres décadas.
Einstein, el célebre loro del Zoo Knoxville, destacó por su inteligencia y presencia en televisión durante más de tres décadas. (Zoo Knoxville/Zoo Knoxville)







