Murió Einstein, el loro que aprendió más de 200 palabras y ofreció una charla TED

Einstein, el célebre loro del Zoo Knoxville, destacó por su inteligencia y presencia en televisión durante más de tres décadas.

Einstein, el icónico loro gris africano del Zoo Knoxville, murió tras más de 30 años como una de las principales atracciones del parque en Tennessee, Estados Unidos. El ave ganó reconocimiento nacional por su capacidad para imitar más de 200 palabras y sonidos y por su participación en programas de televisión y eventos internacionales.

Según información divulgada por National Geographic, el ejemplar destacó por su habilidad para usar de forma espontánea al menos 80 palabras en contextos adecuados. Su desempeño la llevó a competir en el programa Pet Star, donde alcanzó notoriedad en Estados Unidos.

La proyección internacional de Einstein incluyó apariciones en espacios televisivos de amplia audiencia. Participó en America’s Got Talent y en Good Morning America, además de ofrecer una charla en un evento TED en 2006.

El loro gris africano ganó fama en programas de televisión y se convirtió en símbolo educativo del zoológico en Tennessee. (Zoo Knoxville/Zoo Knoxville)

El zoológico informó que el ave se convirtió en una figura central para generaciones de visitantes. Su capacidad de comunicación ayudó a cambiar la percepción sobre la inteligencia de las aves, en especial de los loros grises africanos, especie reconocida por su desarrollo cognitivo.

De acuerdo con el personal del parque, Einstein mantuvo una relación cercana con sus cuidadores y formó parte esencial de los programas educativos. El legado del ave se vinculó a la educación ambiental y a la conservación de especies, objetivos centrales del zoológico.

El zoológico agradeció el apoyo del público y recordó que la historia del ave impulsó el interés por la protección y el respeto hacia las especies silvestres.