Loro desaparece cuatro años en Estados Unidos y reaparece hablando español

Se perdió durante años y regresó con una historia inesperada. El recorrido de un papagayo por dos hogares revela cómo el tiempo, el entorno y la convivencia pueden transformarlo por completo

Por O Globo / Brasil / GDA
Loro gris se extravió por cuatro años en Estados Unidos y regresó hablando español tras vivir con una familia guatemalteca. (Imagen con fines liustrativos)
Loro gris se extravió por cuatro años en Estados Unidos y regresó hablando español tras vivir con una familia guatemalteca. (Imagen con fines liustrativos) (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

