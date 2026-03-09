Murciélagos cerca de su casa: expertos explican por qué su presencia es una buena señal para el ambiente

La presencia de murciélagos cerca de las casas no representa una amenaza. Al contrario, expertos señalan que estos animales cumplen un papel clave en el equilibrio natural. Su actividad contribuye con la polinización de plantas, la dispersión de semillas y el control de plagas.

Muchas personas sienten temor cuando observan murciélagos cerca de sus viviendas. Algunas creencias incluso los relacionan con aspectos negativos. Sin embargo, estos animales evitan la luz y el ruido. Su presencia cerca de los hogares responde principalmente a la búsqueda de alimento.

De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), los murciélagos cumplen funciones esenciales dentro de los ecosistemas. Actúan como polinizadores y dispersores de semillas, un rol que muchas personas atribuyen únicamente a abejas e insectos. También participan aves y algunos mamíferos.

La bióloga Nohora Pérez Castillo, investigadora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), explicó que estos animales participan de forma activa en la dispersión de semillas, la polinización de especies vegetales y el control de plagas. Muchas plantas que forman parte de la alimentación humana dependen de este proceso.

Entre los cultivos relacionados con esta actividad destacan aguacate, banano, tomate, guayaba y cacao, entre muchos otros. Según la especialista, estas especies no deben verse alejadas de la vida cotidiana de las personas debido a su aporte al funcionamiento del ambiente.

El portal WebMD también señala que los murciélagos polinizan más de 300 tipos de frutas en el mundo. Además, funcionan como un mecanismo natural para el control de insectos, lo que explica su presencia frecuente en zonas cercanas a viviendas.

Estos animales habitan en casi todo el planeta. Se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida, el Ártico y algunas islas pequeñas. Suelen refugiarse en cuevas, árboles, grietas en rocas, minas abandonadas y edificios antiguos.

Los murciélagos insectívoros tienen una capacidad notable para consumir insectos. Según la bióloga Pérez, estas especies pueden ingerir hasta casi 10 veces su peso durante la noche. Esta característica los convierte en aliados para reducir plagas y disminuye la necesidad de pesticidas.

El Servicio de Parques Nacionales también indica que varias especies se alimentan de néctar. Algunas plantas de regiones tropicales y subtropicales dependen directamente de estos animales para su reproducción.

Los murciélagos también forman parte de la cadena alimentaria. Halcones y búhos se alimentan de ellos. Esto demuestra su importancia dentro de los ecosistemas.

Aunque su presencia resulta beneficiosa, las autoridades recuerdan que son animales silvestres. Las personas deben evitar tocarlos o manipularlos. Algunas especies pueden portar enfermedades.

A pesar de los mitos que han surgido durante décadas, los expertos coinciden en que los murciélagos son fundamentales para mantener el equilibrio natural del ecosistema.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.