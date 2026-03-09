Ciencia

Murciélagos cerca de su casa: expertos explican por qué su presencia es una buena señal para el ambiente

Expertos explican cómo estos animales ayudan a polinizar plantas, dispersar semillas y controlar insectos, funciones clave para el equilibrio natural

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Murciélagos cerca de las viviendas ayudan al ambiente. Polinizan frutas, dispersan semillas y controlan plagas, según expertos.
Murciélagos cerca de las viviendas ayudan al ambiente. Polinizan frutas, dispersan semillas y controlan plagas, según expertos.







