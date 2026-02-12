Ciencia

Descubren en Brasil las primeras cuevas de murciélagos con más de 157.000 ejemplares y especies en peligro

Investigadores hallaron cavernas con colonias masivas en el Cerrado, ecosistemas raros con temperaturas de hasta 40 °C

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Las cuevas concentran miles de murciélagos y aportan beneficios ecológicos y económicos en Brasil.
Las cuevas concentran miles de murciélagos y aportan beneficios ecológicos y económicos en Brasil. (Jennifer Barros/ICMBio/Cecav)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGBrasilmurciélagos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.